«Военная мысль»: вступление в НАТО Финляндии и Швеции потребует от России нарастить свои Вооруженные силы на северном направлении

Аргументы Недели → Общество 13+

3 декабря 2022, 11:57

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Присоединение к НАТО Финляндии и Швеции потребует от Российской Федерации нарастить свои Вооруженные силы на северном направлении. На это указал отечественный журнал «Военная мысль».

В публикации, размещенной на страницах издания, говорится, что получение Хельсинки и Стокгольмом членства в альянсе «потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации». В процитированном материале отмечается, что также Москве нужно будет заблаговременно распланировать ракетные удары высокоточным оружием по финской и шведской территории.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель дипломатического ведомства Соединенного Королевства Джеймс Клеверли сделал заявление о том, что в НАТО не видят серьезной готовности главы России Владимира Путина к осмысленным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.