Вопросы отцовства и традиционных семейных ценностей обсудили в Доме правительства Московской области

Аргументы Недели → Общество 13+

2 декабря 2022, 18:59

В Подмосковье прошел V Московский областной форум «Отец, Отцовство, Отечество». Организаторами форума стали региональная Общественная палата и движение «Отцы Подмосковья» при поддержке министерства информационных и социальных коммуникаций области.



«В прошлом году Президент учредил День отца, и сегодняшнее мероприятие инициировано именно отцами. Знаю, что многие присутствующие здесь тоже являются папами, - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. – Все, что связано с движением отцов имеет очень важное значение для укрепления семьи, для детей. Мне хочется пожелать, чтобы эта работа в Московской области была максимально результативной, плодотворной, чтобы сегодняшний форум принес результаты, чтобы всем его участникам было интересно, познавательно и мы вместе двигались вперед».



В форуме приняли участие члены Общественных палат Российской Федерации и Московской области, руководители школьных Советов Отцов, депутаты Государственной и областной Думы, представители профильных министерств Подмосковья, эксперты. В числе гостей - глава регионального отделения «Союза женщин России» Екатерина Богдасарова. Повестка Форума включала ключевые аспекты отцовства и традиционных семейных ценностей.



«У нас с каждым годом все больше участников и желающих сюда приехать. Форум – это не просто встретились, пообщались раз в год и разошлись. Нет, он имеет хорошее продуктивное продолжение, что не может не радовать. Например, благодаря форуму возобновилась такая программа, как «Дворовый тренер» - очень нужная в Московской области. Появился социальный навигатор для многодетных семей - это вкладка на портале mosreg.ru, где можно узнать о льготах со стороны региона и тут же заполнить заявление на их получение. Кроме этого, у нас было создано движение «Отцы Подмосковья», - сказала руководитель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Московской области Марина Кондратович.



В Доме правительства работали тематические площадки, организованные совместно с партнерами форума:



- «Разговор о важном!» (Всероссийское движение «Вдохновители», ФГАУ «Центр Просветительских инициатив министерства просвещения РФ», министерство образования Московской области, Советники директоров школ и гимназий по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, Школьные советы отцов);



- «Законодательные инициативы» (Государственная Дума РФ, Московская областная Дума, министерство социального развития Московской области, члены ОПМО, многодетные отцы, отцы, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, отцы-одиночки);



- «Духовные скрепы России (традиционные семейные ценности)» (духовенство РПЦ, духовенство мусульманских общин, члены общественного движения «Отцы Подмосковья»).



«Сегодня наше движение «Отцы Подмосковья» охватывает порядка 1000 человек. В городских округах Московской области мы инициировали создание школьных Советов отцов, сейчас их более 300. Лидеры – это городские округа Истра, Домодедово, Можайский, Кашира, Богородский. В этих муниципалитетах школьных советов ровно столько, сколько учреждений образования. Также были созданы 4 муниципальных Совета отцов - в Домодедово, Мытищах, Ленинском и Одинцовском округах, - сказал руководитель Московского областного общественного движения «Отцы Подмосковья» Денис Кондратович. – При нашем содействии появился еще один Совет отцов - при Уполномоченном по правам ребенка Московской области. Хотелось бы поблагодарить от имени движения губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за поддержку, которая, надеюсь, будет и в дальнейшем».



В рамках форума подписан ряд соглашений о сотрудничестве между Комиссией по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ и региональными общественными организациями Московской области. Они направлены на укрепление традиционных семейных ценностей, таких, как «семья, основанная на браке, как союзе между мужчиной и женщиной», «почитание родителей и уважение к старшим в семье», «память предков и преемственность поколений».



«Московская область - второй регион, в котором подписываются подобнее соглашения, это новая практика. Мы, прежде всего, стремимся закрепить объединение между общественными, религиозными организациями, представителями различных культур с целью формирования единого подхода к традиционным ценностям. Совсем недавно, 9 ноября, был подписан Указ Президента о сохранении, укреплении российских традиционных духовно-нравственных ценностей. Объединение гражданского общества вокруг них – это залог того, что мы будем вместе работать над укреплением этих традиций, думать о демографическом развитии страны, формировании новых условий, чтобы семьи чувствовали себя более уверенно в завтрашнем дне», - сказал председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.



