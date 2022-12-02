В Алтайском крае произошел пожар, в результате которого погиб ребенок

В Барнауле случился пожар, в результате которого пострадали три человека, среди которых был несовершеннолетний ребенок. Семья погибла в собственном доме. Причины трагедии устанавливаются.
Следствие расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. доложить о предварительных результатах расследования уголовного дела», - сообщает официальный сайт СК РФ.