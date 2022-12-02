СНБО Украины ввел санкции в отношении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла

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2 декабря 2022, 16:51

Киево-Печерская лавра, Michael Kudryavtsev/Russian Look

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении в отношении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя).

"Украинская правда" со ссылкой на свои источники написала, что под санкции СНБО попали еще несколько священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), всего около десяти.

Киевский режим также ввел санкции в отношении украинского олигарха, бывшего депутата Верховной рады Вадима Новинского, - передает ТАСС.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медеведев прокомментировал ситуацию с преследованием УПЦ.