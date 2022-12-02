Депутат Госдумы Свинцов заявили, что получивший российский паспорт Сноуден найдет хорошую работу и будет полезен России

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2 декабря 2022, 15:30 Источник: Говорит Москва

Эдвард Сноуден, фото: Jörg Carstensen/dpa/ globallookpress.com

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, получивший паспорт гражданина Российской Федерации, Эдвард Сноуден будет полезен России. Так считает замглавы комитета нижней палаты парламента РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Свинцов выразил мнение, что американский технический специалист будет очень востребован в огромном количестве профессий.

Парламентарий полагает, что Сноуден сможет вести общественно-политические программы на телевидении, участвовать в ток-шоу. По информации Свинцова, телеведущие прилично зарабатывают.

Депутат Госдумы отметил, что Сноуден, принявший присягу, обладает прекрасными знаниями, он способен писать книги, работать на разные научно-исследовательские учреждения. Он является большим специалистом в области аналитики данных, и станет полезен нашему государству или частным организациям.

По версии Свинцова, Сноуден может пойти работать в крупнейшие банки Сбер, ВТБ или устроиться +в Яндекс.

Сноуден, которого в США преследуют за разглашение секретной информации о работе АНБ и ЦРУ, сбежал с родины в июне 2013 года.