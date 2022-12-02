Депутат Госдумы Свинцов заявили, что получивший российский паспорт Сноуден найдет хорошую работу и будет полезен России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, получивший паспорт гражданина Российской Федерации, Эдвард Сноуден будет полезен России. Так считает замглавы комитета нижней палаты парламента РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» Свинцов выразил мнение, что американский технический специалист будет очень востребован в огромном количестве профессий.
Парламентарий полагает, что Сноуден сможет вести общественно-политические программы на телевидении, участвовать в ток-шоу. По информации Свинцова, телеведущие прилично зарабатывают.
Депутат Госдумы отметил, что Сноуден, принявший присягу, обладает прекрасными знаниями, он способен писать книги, работать на разные научно-исследовательские учреждения. Он является большим специалистом в области аналитики данных, и станет полезен нашему государству или частным организациям.
По версии Свинцова, Сноуден может пойти работать в крупнейшие банки Сбер, ВТБ или устроиться +в Яндекс.
Сноуден, которого в США преследуют за разглашение секретной информации о работе АНБ и ЦРУ, сбежал с родины в июне 2013 года.