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Около 70 военных армии Украины и батальона «Азов» предстанут перед судом в Донецке за военные преступления

, 12:28 Источник: Telegram-канал ТАСС

Около 70 военных армии Украины и батальона «Азов» предстанут перед судом в Донецке за военные преступления
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Порядка 70 военных Вооруженных сил Украины и батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) предстанут перед судом в столице ДНР за совершенные военные преступления. Об этом информирует ТАСС.

«Около 70 военнослужащих ВСУ и батальона "Азов" предстанут перед судом в Донецке за военные преступления, сообщили в правоохранительных органах», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший украинский парламентарий Илья Кива отметил, что президент Владимир Зеленский в 2022 году устроил геноцид населения страны, разрушил ее экономику и стал долларовым миллиардером.

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