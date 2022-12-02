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2 декабря 2022, 11:29

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский в текущем году устроил геноцид народа Украины, разрушил экономику бывшей советской республики и стал долларовым миллиардером. Об этом написал в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

По словам Кивы, Зеленскому в 2022-м удалось «устроить геноцид украинского народа», «разрушить экономику целой страны», «запретить каноническую православную церковь», «стать долларовым миллиардером».

«Теперь подумай, чего добился ты?» — сыронизировал бывший парламентарий.

Как сообщалось ранее сегодня, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон не будет определять условия переговоров с Российской Федерацией за киевскую сторону.