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Аргументы Недели → Политика 13+

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский в 2022-м устроил геноцид народа Украины, разрушил ее экономику и стал долларовым миллиардером

, 11:29

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский в 2022-м устроил геноцид народа Украины, разрушил ее экономику и стал долларовым миллиардером
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский в текущем году устроил геноцид народа Украины, разрушил экономику бывшей советской республики и стал долларовым миллиардером. Об этом написал в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

По словам Кивы, Зеленскому в 2022-м удалось «устроить геноцид украинского народа», «разрушить экономику целой страны», «запретить каноническую православную церковь», «стать долларовым миллиардером».

«Теперь подумай, чего добился ты?» — сыронизировал бывший парламентарий.

Как сообщалось ранее сегодня, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон не будет определять условия переговоров с Российской Федерацией за киевскую сторону.

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