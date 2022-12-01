Суд приговорил к 19 и 18 годам колонии братьев Магомедовых

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1 декабря 2022, 17:36

АГН Москва/ globallookpress.com

Зиявудин Магомедов был приговорен к 19 годам колонии строгого режима, а его брат Магомед к 18. Они виновны в хищении на сумму около 11 млрд, а также руководстве и участие в преступном сообществе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

По данным заседания, каждый из братьев также обязан выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей.



Остальные фигуранты уголовного дела получили от семи до 12 лет лишения свободы.



Отмечается, что, по требованию суда, обвиняемые будут отстранены от всех государственных наград.



Ранее сообщалось, что Путин выступил за приобретение товаров, сделанных в РФ.