Путин призвал покупать отечественные товары

Аргументы Недели → Общество 13+

1 декабря 2022, 16:57

Владимир Путин, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин выступил в поддержку отечественных производителей, призвав покупать их товары, а не зарубежные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию встречи с участниками II Конгресса молодых ученых.



«Я всегда об этом говорю, повторю еще раз: покупайте российские товары», - заключил он.



Ранее сообщалось, что президенту будут предложены проекты по развитию науки и технологий страны.