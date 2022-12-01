Путин призвал покупать отечественные товары

Президент РФ Владимир Путин выступил в поддержку отечественных производителей, призвав покупать их товары, а не зарубежные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию встречи с участниками II Конгресса молодых ученых.
«Я всегда об этом говорю, повторю еще раз: покупайте российские товары», - заключил он.
Ранее сообщалось, что президенту будут предложены проекты по развитию науки и технологий страны.
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