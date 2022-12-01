RT: Длительным новогодним каникулам рады большинство россиян

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1 декабря 2022, 12:19 Источник: RT

62% россиян положительно относятся к новогодним каникулам. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Каникулы продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, опрос показал, что по мнению россиян, «это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими».

13% опрошенных оценивают новогодние каникулы отрицательно.

18% опрошенных не определились со своим мнением.



67% женщин и 57% мужчин положительно оценивают новогодние каникулы, среди россиян до 34 лет таких 66%, 58% россиян старше 45 также положительно оценивают новогодние нерабочие дни.



Всего в опросе приняли участие 1600 жителей России.