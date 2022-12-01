Эксперт Сергей Победоносцев: с 1 декабря россияне могут устанавливать в квартирах хаммамы, сауны, солярии и инфракрасные кабины

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1 декабря 2022, 11:25 Источник: Радио Sputnik

В интервью радио Sputnik руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал о том, что с 1 декабря россияне могут устанавливать в квартирах хаммамы, сауны, солярии и инфракрасные кабины и о том, какие факторы нужно учитывать при этом.



Сергей Победоносцев обращает внимание собственников квартир на то, что хаммамы, солярии и прочие устройства потребляют много электроэнергии.



Кроме того, продолжает эксперт, важно помнить, что «использование хаммама требует очень хорошей гидропароизоляции несущих конструкций бетона там, где будет располагаться данное оборудование».



В противном случае перегретый пар будет воздействовать на несущие железобетонные конструкции пола и перекрытий, бетон будет крошиться, «несущая способность перекрытия будет ухудшаться, в результате чего может произойти обрушение».





