Марочко: ВСУ перебрасывают элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления, опасаясь прорыва своей линии обороны

Аргументы Недели → Общество 13+

1 декабря 2022, 07:53 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины в настоящий момент перебрасывают элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления, опасаясь прорыва своей линии обороны. На это, как передает ТАСС, указал офицер ЛНР Андрей Марочко.

«Командование ВСУ перебрасывает элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления, так как опасается прорыва своей линии обороны, сообщил нам офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям журналистов CNN, администрация американского президента Джо Байдена рассматривает предложение значительно увеличить масштабы боевой подготовки военнослужащих ВСУ.