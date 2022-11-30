Руководителя «Славянки» Александра Елькина ждёт новый приговор

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30 ноября 2022, 17:05

Бывший генеральный директор «Славянки» Александр Елькин ждёт новый приговор. Гособвинение запросило 13,5 года колонии. Мужчина обвиняется в получении откатов и масштабных хищениях.

Елькин уже отсидел первый срок, а теперь его ждёт второй. Сообщается, что бывшему гендиректору вынесли обвинения в двух десятках эпизодов коммерческого подкупа, особо крупного мошенничества и легализации преступных доходов, пишет «Коммерсант».

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР раскрыло общую схему криминальной деятельности Елькина ещё в ноябре 2012 года. В 2010-м Минобороны заключило контракт со «Славянкой» на ремонт и обслуживание «казарменно-жилищного фонда» и территорий военный городков. Выполнить все работы компания не могла, а за право «помогать» ей, Елькин установил для субподрядчиков таксу в размере 15% от стоимости работ.

В это же время мужчина зарегистрировал собственную фирму «Безопасность и связь» (БиС), которой отдавал самые выгодные заказы. При этом значительную часть работ она не выполняла, а только выставляла счета Минобороне.

В 2016 году Тверской суд Москвы приговорил Елькина к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн рублей. Также наказание выдвинули и его соучастникам. Помощнице Александра Юлии Ротановой, Константину Лапшину и другим.

Потом началось второе расследование. В новом уголовном деле нашли ещё одного обвиняемого – Александра Мигунова, бывшего замдиректора по хозчасти «Пансиона воспитанниц Минобороны РФ». Территорию школы обслуживала как раз БиС в 2010-2012 годах. По информации следствия, фирма ежемесячно завышала площади подлежащих уборке помещений на 1,5–2,5 тыс. кв. м. Правоохранители считают, что Елькин и его команда похитили таким образом более 65 млн рублей, а часть этих денег была выплачена в качестве откатов главному хозяйственнику школы Мигунову.