​ В Латвии поставили ёлку со свастикой

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30 ноября 2022, 16:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И вновь Латвия отличилась! Впрочем, как и всегда... В одном из районов - Лиелварде самоуправление установило елку со свастикой, которая очень напоминает знак нацистской Германии...

Впрочем, сами латыши не считают, что эти знаки являются символами нацистской Германии - у правительства есть свое объяснение...

Самый древний тканный пояс Латвии был найден именно в Лиелварде, который, по мнению латышских историков, был датирован аж 1201 г. И этот пояс даже включили в культурное наследие Латвии. То, что в древней Латвии существовали символы - факт, которые наносили на национальные костюмы. И лиелвардский пояс спокойно перекочевал в современную жизнь...

Что обозначают эти символы?

Традиционно такие пояса ткались из красных и белых нитей, и на нем изображались сакральные символы - свастика, зигзаги, кресты. Бытует мнение, что мастер, который ткал такие пояса, подходил к делу индивидуально, учитывая желания самого человека, и вкладывал информацию в пояс, которая была зашифрована.

Данный символ называется угунскрустс (ugunskrusts), что означает огненный крест, или громовой крест, или крест Перуна, и является символом движения, благополучия, Солнца...

Да, так историки, политики Латвии объясняют этот символ, но... Данный "огненный крест" является и свастикой нацистской Германии...

Почему только в этом году националистическое правительство Латвии решило установить елку с такой символикой? Выходит, что раньше "благополучия, движения, Солнца" в стране не было?

Латвийский политолог Янис Григалис: "Это латвийский национальный символ, который не имеет никакого отношения к Второй мировой войне и Германии".

А вот мне глянется, что имеет! И даже очень! Это что - вызов, очередная провокация русскоязычных? Видимо, да!

Мое мнение однозначно - Нацблок открыто говорит - "мы ждали в 1945 году Адольфа Гитлера - он нам близок!"

Вот потому и появляются в Латвии такие символы... со смыслом, которые правящие националисты выдают, как "благополучие" и традиции.