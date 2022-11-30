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Глава Минфина РФ Силуанов заявил, что зарплаты бюджетников в 2023 году вырастут на восемь процентов

, 14:27

Заработные платы работников бюджетной сферы будут увеличены на более чем восемь процентов в 2023 году. Руководитель министерства финансов РФ Антон Силуанов рассказал о повышении заплат бюджетникам в среду в кулуарах Совета Федерации.

Он отметил, что этот прирост соответствует прогнозу роста заработной платы экономики, - передает ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 году, так в этом году столкнулись с инфляцией, и заметно выросли цены.

Недавно председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил повысить зарплату вице-спикерам и председателям комитетов Государственной думы РФ.

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Политика

Вице-премьер Украины Верещук: более 2500 жителей эвакуировано из Херсона и области по «добровольной эвакуации»

Более 2500 жителей из подконтрольных Киеву Херсона и ближайших населенных пунктов Херсонской области в рамках «добровольной эвакуации» эвакуировались в другие регионы Украины. Об этом заявила заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук в Telegram-канале. Она заявила, что эвакуация проходит по «отработанным маршрутам», из Херсона в Хмельницкий, Николаев, Одессу, из Кривого Рога во Львов. По словам Ирины Верещук, прибывающих на железнодорожном вокзале встречают представители властей, выдают по 2 тысячи гривен (примерно 54 доллара США) на взрослого и 3 тысячи гривен (примерно 81 доллар США) на ребенка.