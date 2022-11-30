Глава Минфина РФ Силуанов заявил, что зарплаты бюджетников в 2023 году вырастут на восемь процентов

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30 ноября 2022, 14:27

Заработные платы работников бюджетной сферы будут увеличены на более чем восемь процентов в 2023 году. Руководитель министерства финансов РФ Антон Силуанов рассказал о повышении заплат бюджетникам в среду в кулуарах Совета Федерации.

Он отметил, что этот прирост соответствует прогнозу роста заработной платы экономики, - передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 году, так в этом году столкнулись с инфляцией, и заметно выросли цены.

Недавно председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил повысить зарплату вице-спикерам и председателям комитетов Государственной думы РФ.