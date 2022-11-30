Удар по сексуальной и половой сфере Ницше назвал смертью Бога

Аргументы Недели → Общество 13+

30 ноября 2022, 12:59

Нужно ли объяснять, что гендер-теория – это не наука, а чистой воды идеология? Отождествление биологического пола и социальной роли она объявляет авторитаризмом. Как видим, от гендера к трансгендеру – один шаг. Если поначалу разрушалась асимметрия мужского и женского, то теперь объектом атаки является сам половой дуализм человечества. Эта идеология достигла небывалой агрессивности, интенсивности навязывания – с нетерпимостью ко всем тем, кто её не разделяет. Она вызрела в результате фундаментальных трансформаций, связанных с попытками разрушить традиционный образ человека, изменить человеческую природу. Изменить само представление о человеке – кто он, зачем он. Поскольку сексуальная сфера, половая, эротическая, является для нас одной из основных, то она и стала мишенью. Эти идеи – радикально новые, они не имеют никакой укоренённости в культуре – ни в христианской, ни в античной.



Именно в середину XIX века уходят истоки той деструктивной идеологии, о которой мы говорим. Ницше охарактеризовал тогдашние времена как «смерть Бога». Речь идёт не просто об ослаблении религиозности. Образовавшаяся пустота поменяла акценты, разрушилась иерархия ценностей. Сделались нормой бытийная безответственность, цинизм, бесконечное наслаждение и удовлетворение низменных желаний. Тогда это было идеологически связано с распространением материализма и атеизма, теперь на слуху другие «-измы», но смысловая сердцевина – та же самая. После того как произошла «смерть Бога», стало в широком контексте употребляться слово «кризис»: «кризис культуры», «кризис человека». Философы XX века заговорили уже о «смерти человека», о том, что невозможно теперь сказать, что такое человек, невозможно дать определение этому понятию. А сегодня западное общество и вовсе пришло к расчеловечиванию.



Человек осознаёт свою смертность и переживает это как трагедию, преодолевая её, что и делает его человеком. Современная западная идеология, напротив, сосредоточена на идее бесконечной земной жизни, которая должна быть достигнута благодаря кибер- и биотехнологиям (такие технологии невозможны, но предполагается, что они будут). В рамках этой идеи человек будущего должен быть не только бессмертным, но и бесполым. Разнополость способствует деторождению. Чтобы не было смерти, нужно, чтобы не было рождения, потому что рождение предполагает смерть. Это глупость.



Но эта глупость доминирует сегодня в западной постчеловеческой «философии». Есть и экономическое обоснование бесполости: если ты собрался жить вечно, то ты не заинтересован в том, чтобы рождались новые люди, поскольку ресурсы планеты ограничены. Эта деструктивная идеология в конечном итоге потерпит поражение, изживёт сама себя, но, увы, она приносит и ещё принесёт немало вреда, вовлекая в свою орбиту множество людей.



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