В ЛНР задержали шпиона, который передавал данные о дислокации армии

В Луганской Народной Республики задержали агента Службы безопасности Украины, передававшего сведения о местах дислокации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры области.
По данным источника, гражданин Украины обвиняется в сборе и передаче иным лицам «сведений военного характера о дислокации и передвижении военной техники». Он обладал информацией о стратегических маневрах российской армии и Народной милиции ЛНР. Его будут судить по статье о шпионаже.
Ранее сообщалось, что Вашингтон не станет включать РФ в список стран-спонсоров терроризма.
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