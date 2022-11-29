В ЛНР задержали шпиона, который передавал данные о дислокации армии

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29 ноября 2022, 21:13

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

В Луганской Народной Республики задержали агента Службы безопасности Украины, передававшего сведения о местах дислокации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры области.



По данным источника, гражданин Украины обвиняется в сборе и передаче иным лицам «сведений военного характера о дислокации и передвижении военной техники». Он обладал информацией о стратегических маневрах российской армии и Народной милиции ЛНР. Его будут судить по статье о шпионаже.



Ранее сообщалось, что Вашингтон не станет включать РФ в список стран-спонсоров терроризма.