Власти США не включат РФ в список стран-спонсоров терроризма

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29 ноября 2022, 20:33

Lantyukhov Sergey/ globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки не будут включать Россию в список стран-спонсоров терроризма, чтобы не навредить функционированию зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Постпреда страны при ОБСЕ Майкла Карпентнера.



«США не включат Россию в список стран-спонсоров терроризма», - подтвердил он. Отмечается, что таким способом американское правительство пытается сохранить зерновую сделку.



23 ноября в ЕП была принять резолюция о добавлении РФ в данный перечень. Инициативу о признании страны-спонсором терроризма поддержали 494 парламентария, 58 выступили против.



Ранее сообщалось, что импорт не поможет Украине выйти из энергокризиса.