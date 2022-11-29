Власти США не включат РФ в список стран-спонсоров терроризма

Соединенные Штаты Америки не будут включать Россию в список стран-спонсоров терроризма, чтобы не навредить функционированию зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Постпреда страны при ОБСЕ Майкла Карпентнера.
«США не включат Россию в список стран-спонсоров терроризма», - подтвердил он. Отмечается, что таким способом американское правительство пытается сохранить зерновую сделку.
23 ноября в ЕП была принять резолюция о добавлении РФ в данный перечень. Инициативу о признании страны-спонсором терроризма поддержали 494 парламентария, 58 выступили против.
Ранее сообщалось, что импорт не поможет Украине выйти из энергокризиса.
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