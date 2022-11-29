Аналитики сервиса Superjob сообщили, что к новогодним праздникам растет спрос на вакансии продавцов, курьеров и работников складов

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29 ноября 2022, 19:57 Источник: Вечерняя Москва

Elena Mayorova / https://www.globallookpress.com

К новогодним праздникам в столице России растет спрос на вакансии продавцов, работников складов в разных сферах и курьеров. Об этом «Вечерней Москве» сообщили аналитики сервиса по поиску работы Superjob.

Специалисты сервиса отметили, что в прошлые годы в период новогодних праздников в Москве чаще всего искали временных рабочих на места продавцов, складских рабочих, курьеров, а также поваров, официантов, аниматоров и упаковщиков.

Как заметили аналитики, большая часть этих вакансий не содержит требований к наличию высшего образования, а внимание прежде всего обращают на опыт работы по профилю.