Министр Дуйсенова: в Казахстане остаются 100 тысяч приехавших с конца сентября россиян

Около ста тысяч россиян, прибывших в Казахстан в конце сентября, остаются в стране. Об этом сообщает министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова.
«По тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся … около 100 тысяч россиян пока находятся здесь», - рассказала Дуйсенова журналистам.
При этом, как отметила министр, такое количество россиян осталось в республике после того, как ее покинуло чуть более 320 тысяч приезжих.
Ранее президент республики Токаев заявил, что в отношениях России и Казахстана некоторые вопросы требуют переговоров.