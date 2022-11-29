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Министр Дуйсенова: в Казахстане остаются 100 тысяч приехавших с конца сентября россиян

, 09:31

Министр Дуйсенова: в Казахстане остаются 100 тысяч приехавших с конца сентября россиян
Астана, Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Около ста тысяч россиян, прибывших в Казахстан в конце сентября, остаются в стране. Об этом сообщает министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова.

«По тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся … около 100 тысяч россиян пока находятся здесь», - рассказала Дуйсенова журналистам.

При этом, как отметила министр, такое количество россиян осталось в республике после того, как ее покинуло чуть более 320 тысяч приезжих.

Ранее президент республики Токаев заявил, что в отношениях России и Казахстана некоторые вопросы требуют переговоров.

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