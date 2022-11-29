Офицер ЛНР Марочко: плохая погода затрудняет бригадам ВСУ проведение эвакуации раненых

Плохие погодные условия мешают украинским эвакуационным бригадам попасть к раненым на Купянском и Красно-Лиманском направлении. Об этом РИА Новости рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Нарушена логистика — плохие погодные условия не позволяют им выехать в места, где большое скопление раненых», - передает агентство слова Марочко. Как сообщает офицер, колесная спецтехника не справляется с задачей.
Ранее Марочко сообщал о том, что ВСУ отказались от наступления на ЛНР из-за неподходящих погодных условий и нарушений в поставках боеприпасов.