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Секретарь СНБО Украины Данилов: страна нуждается в ракетах с дальностью свыше 800 километров для «решения энергетического вопроса»

, 21:25 Источник: РИА Новости

Секретарь СНБО Украины Данилов: страна нуждается в ракетах с дальностью свыше 800 километров для «решения энергетического вопроса»
South Korea Air Force/Keystone Press Agency

Украина нуждается в ракетах дальностью действия около 800 километров. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.

В своих социальных сетях Данилов выложил публикацию, в которой иронично предложил «решение» энергетической проблемы в стране. Секретарь попросил предоставить Украине ракеты дальностью свыше 800 километров. 

Напомним, что ракеты дальностью действия около 300 километров США отказывались поставлять из-за угрозы обстрела российской территории. 

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили семь украинских беспилотников.

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