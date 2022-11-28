Секретарь СНБО Украины Данилов: страна нуждается в ракетах с дальностью свыше 800 километров для «решения энергетического вопроса»

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28 ноября 2022, 21:25 Источник: РИА Новости

South Korea Air Force/Keystone Press Agency

Украина нуждается в ракетах дальностью действия около 800 километров. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.

В своих социальных сетях Данилов выложил публикацию, в которой иронично предложил «решение» энергетической проблемы в стране. Секретарь попросил предоставить Украине ракеты дальностью свыше 800 километров.

Напомним, что ракеты дальностью действия около 300 километров США отказывались поставлять из-за угрозы обстрела российской территории.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили семь украинских беспилотников.