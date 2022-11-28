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Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и две ракеты HARM

, 14:31 Источник: Telegram

Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и две ракеты HARM
Тор М2У, сайт МО РФ

В пресс-службе Минобороны РФ в понедельник сообщили, что за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников и две противорадарные ракеты HARM.

Согласно последним данным оборонного ведомства, системы ПВО Вооруженных сил РФ уничтожили семь украинских беспилотников недалеко от населенных пунктов Житловка в ЛНР, Соледар и Волноваха в ДНР, Скадовск и Чаплинка в Херсонской области.

Также в районе населенного пункта Новая Каховка на территории Херсонской области российскими войсками были перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM.

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