Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и две ракеты HARM

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28 ноября 2022, 14:31 Источник: Telegram

Тор М2У, сайт МО РФ

В пресс-службе Минобороны РФ в понедельник сообщили, что за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников и две противорадарные ракеты HARM.

Согласно последним данным оборонного ведомства, системы ПВО Вооруженных сил РФ уничтожили семь украинских беспилотников недалеко от населенных пунктов Житловка в ЛНР, Соледар и Волноваха в ДНР, Скадовск и Чаплинка в Херсонской области.

Также в районе населенного пункта Новая Каховка на территории Херсонской области российскими войсками были перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM.