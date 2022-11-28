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Экс-советник главы Дагестана Махачев был приговорен к восьми годам колонии и обязан выплатить штраф за взятку

, 19:02 Источник: РИА Новости

Экс-советник главы Дагестана Махачев был приговорен к восьми годам колонии и обязан выплатить штраф за взятку
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший советник лидера Дагестана Осман Махачев по решению суда приговорен к 8 годам колонии и штрафу 800 тысяч рублей из-за взятки. Об этом агентству РИА Новости сообщила пресс-служба органа судебной власти. 

Бабушкинский районный суд города Москвы 28 ноября текущего года приговорил советника главы Дагестана Османа Махачева к 8 годам заключения в исправительной колонии общего режима, а также обязал виновника выплатить штраф в размере 800 000 рублей.

Известно, что Махачев был осуждён по части 6 статьи 290 УК РФ — взятка в особо крупном размере (23 миллиона), однако затем статья была переквалифицирована на «мошенничество в особо крупном размере».

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