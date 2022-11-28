Адвокат Хачапуридзе сообщил об обнаружении в организме экс-президента Грузии Саакашвили тяжелых металлов ртути и мышьяка

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28 ноября 2022, 13:32 Источник: РИА Новости

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в организме выявлены в организме тяжелые металлы ртуть и мышьяк. Про ртуть уже было известно. В понедельник адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщил, что по телефонному разговору выяснилось, что выявлено наличие в организме еще одного тяжелого металла - мышьяка.

Защита политика информировала на плохое состояние здоровья Михаила Саакашвили, медики поставили ему несколько серьезных диагнозов, по предварительным данным, деменцию и туберкулез.

Иностранными экспертами и медиками при аппарате омбудсмена Грузии проведена экспертиза состояния здоровья политика и токсикологическое исследование.

Адвокаты и мать политика обнародовали, что у него выявлено повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути.

Саакашвили подтвердил, что состояние его здоровья ухудшилось в последнее время, но не хочет, чтобы его здоровье обсуждали.