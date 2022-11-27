В Краснодаре тысячи людей остались без тепла и горячей воды

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27 ноября 2022, 18:27 Источник: Telegram

Фото: Telegram/t.me/emnaumov/

В Краснодаре из-за аварии на теплосетях остались без тепла и горячей воды семь тысяч человек. От теплоснабжения отключены также ряд социальных объектов города. Об этом сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.

Как написал градоначальник, на месте работают аварийные службы, которые обещают заменить поврежденный участок трубопровода до 22 часов местного времени.

«Пока батареи в центре города не станут теплыми, устранение этой коммунальной аварии буду держать на жестком контроле», - пообещал Наумов.

Крупная авария на теплосетях произошла в воскресенье также в Абакане — там при температуре воздуха минус 21 градус остались без теплоснабжения более трети горожан.