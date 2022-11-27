Эксперт RT: самое главное при заносах автомобиля на скользкой дороге - реакция водителя

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27 ноября 2022, 14:40 Источник: RT

В беседе с RT эксперты Денис Пилипишин и Анатолий Фиронов рассказали о действиях водителя в случае заноса машины на дороге.



Главный аналитик рынка НТИ «Автонет» Денис Пилипишин советует при заносе машины с задним приводом сбросить газ и довернуть руль в сторону заноса, то есть туда, куда заносит заднюю часть автомобиля.

В случае машины с передним приводом, наоборот, необходимо добавить газ.

Он его мнению, электронные системы в сложных дорожных ситуациях могут навредить, так как в критический момент могут блокировать управление машиной.

Эксперт добавил, что самое главное — это реакция водителя, его умение, когда автоматически и моментально необходимо реагировать на занос и останавливать его в первые мгновения быстрым и точным движением.

Эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского политехнического университета Анатолий Фиронов отмечает, что в своих действиях важно учитывать и отсутствие реакции со стороны других водителей, которые могут не справиться с управлением своих машин.

Он обращает внимание водителей на то, что на обледенелой дороге тормозной путь в четыре раза больше, необходимо не отвлекаться, наблюдать за теми, кто движется впереди, избегать резких торможений, на скользкой дороге резких движений рулём делать не стоит.

Анатолий Фиронов советует на заснеженных дорогах снижать скорость вдвое и увеличивать безопасное расстояние между машинами, если понятно что столкновения уже не избежать, то скорость автомобиля необходимо сбросить до минимальной.





