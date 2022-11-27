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Экс-сотрудника Минобороны Харламова посадили по делу о взятках

, 11:34 , Журналист Источник: kommersant.ru

Экс-сотрудника Минобороны Харламова посадили по делу о взятках

Как стало известно, Московский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам тюремного заключения бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа. Речь идёт о полковнике запаса Леониде Харламове. Он отправится в колонию строгого режима.

Бывший сотрудник ведомства признан виновным в систематическом получении взяток от гендиректора воронежского АО РИФ Александра Иванова. Сумму взяток составила 6.52 млн рублей за обеспечение предприятия госзаказами и покровительство. Экс-полковник запаса лишён воинского звания, всех найденных при обыске средств (3.9 млн руб) и имущества на 2.3 млн рублей, которое он получил в качестве взятки.

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