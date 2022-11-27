Идеи подарков на День матери

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27 ноября 2022, 10:37 Александр Крохмаль, Журналист

Фото:unsplash.com

В последнее воскресенье ноября в России давно отмечают День Матери. В 2022 году это 27 ноября. Впервые праздник отметили ещё в далёком 1915 году. Но в советский период это торжество так и не превратилось в традицию. К идее создания Дня Матери вернулись лишь в 1990-е годы. В 1998-м президент РФ Борис Ельцин подписал указ об учреждении праздника.

Отдать дань человеку, выносившему и взрастившему тебя – долг каждого жителя планеты. Без наших матерей не было бы и всех нас.

Что подарить маме? Традиционные подарки – это цветы и конфеты. Дети обычно делают своими руками всевозможные открытки и яркие рисунки. Также возможны и подарки по интересам. Если мама вяжет, то это может быть пряжа. Если увлекается просмотром сериалов - подписку на онлайн-кинотеатр. Вероятно, мама давно мечатет о коньках или лыжах. Или хочет записать на фитнес? Еще один прекрасный вариант - красивое постельное белье, например, из качественного сатина. Наверняка могут быть полезны новая кофеварка, кухонный комбайн, блендер или хороший фен для волос. И, конечно, всегда пригодятся кофе и наборы вкусного чая.

Правда, иногда самым главным подарком для мамы может стать простой звонок или письмо, особенно если сын или дочь находятся на дальнем расстоянии, а может быть – и вовсе за границей. А ещё, важно в этот день не поддаваться грусти и тревоге, чтобы не расстроить самого близкого человека в жизни.

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