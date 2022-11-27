День Матери в России

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27 ноября 2022, 09:48 Татьяна САВКИНА

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в России, День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. «Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе».

Празднование Дня матери прослеживается еще с древнегреческой традиции, когда в честь матери-богини Реи и Кибелы устраивались пышные пиршества.

Этот праздник сохраняет лучшие российские ценности по отношению к материнству, несет идеи добра, отзывчивости, человеколюбия, почитания и повышения статуса женщины-матери.

30 ноября 1988 года, школьная учительница русского языка в Баку провела для детей праздник День Матери и предложила устраивать такой день ежегодно. Это начинание было подхвачено учителями многих школ в СССР. В 1998 году Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи предложил учредить День матери, чтобы укрепить семейные отношения, вспомнить старые добрые обычаи. Президент Борис Ельцин «воздавая должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной значимости материнства», подписал указ о праздновании в России Дня матери в каждое последнее воскресенье ноября. С тех пор российские мамы получили свой официальный праздник.

С каждым годом значимость праздника, его популярность в обществе возрастает, потому что это очень светлый день. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Это прекрасный день, чтобы выразить свою любовь и признание самой дорогой женщине в жизни каждого человека.

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