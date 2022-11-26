Умер бывший следователь по особо важным делам, раскрывший знаменитое «убийство на Ждановской», Владимир Калиниченко

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26 ноября 2022, 17:02 Источник: Telegram

Владимир Калиниченко. Фото: Telegram/t.me/Hinshtein/

В субботу в возрасте 74 лет скончался бывший старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Калиниченко принимал участие в расследовании громких коррупционных дел: «хлопкового» в Узбекистане, «рыбного» - о злоупотреблениях в Министерстве рыбного хозяйства, связанных с сетью магазинов «Океан».

«Именно он раскрыл убийство офицера КГБ в московском метро, совершенное группой милиционеров. Это дело вошло в историю, как «убийство на Ждановской» и привело к массовым чисткам в МВД», - напомнил Хинштейн.

Впоследствии следователь стал одним из авторов сценария фильма «Убийство на Ждановской», в основу которого легло это дело.

По словам Хинштейна, он лично знал Калиниченко.

«Это был очень чистый и «штучный» человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь», - написал парламентарий.

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