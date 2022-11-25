Вдова режиссера Станислава Говорухина погибла при пожаре в ее доме

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25 ноября 2022, 19:26 Источник: ТАСС

Галина Говорухина. Фото: Telegram/t.me/ENews112/

Вдова режиссера Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в ее доме в Новой Москве. Об этом сообщил в пятницу ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

По информации агентства, пожар произошел в частном доме коттеджного поселка «Лесное озеро» в Новой Москве. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

Как написал телеграм-канал «112», вместе с Галиной Говорухиной в доме находилась домработница — женщине удалось спастись. Сообщается также, что горели мебель, обшивка стен и перекрытие мансардного этажа. В настоящее время пожар потушен.

Напомним, Станислав Говорухин скончался летом 2018 года.