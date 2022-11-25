Рамзан Кадыров рассказал о знаменательном дне в его семье – сын Адам прошел обряд совершеннолетия

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25 ноября 2022, 11:22

Скриншот из видео, опубликованного Рамзаном Кадыровым в соцсетях.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в его родовом селе Ахмат-Юрте состоялось важное событие. Внуку Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адаму исполнилось 15 лет. По местным обычаям он признан настоящим мужчиной.

По традиции имениннику вручили папаху как символ мужества. Ее передал старейшина рода Кадыровых, Председатель Совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров.

Также Адам получил оружейный пояс и кинжал. Теперь молодой человек стал полноправным мужчиной, ответственным представителем своего рода и должен защищать свою семью и народ.

«Если он утратит переданные ему реликвии или обнажит свой кинжал не ради защиты религии, чести и родной земли, то это отразится нестираемым пятном на всю оставшуюся жизнь», - отметил Рамзан Кадыров и добавил, что уверен – Адам справится с возложенной на него ответственностью.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей отправятся в зону СВО и будут находиться на самых сложных участках.