Музыкальный критик Соседов: «Я не поддерживаю закон о ЛГБТ-пропаганде»

Аргументы Недели → Общество 13+

24 ноября 2022, 14:20 Антон Николаев,

Фото: Сергей Соседов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Соседов не поддерживал закон о ЛГБТ-пропаганде, так как он является бесполезным. По его мнению, этот закон показной. Об этом Соседов сказал изданию «Аргументы недели».

«Этот закон ничего не изменит. У нас что, были песни, фильмы на эту тему? Я кроме «Голубой луны» ничего не знаю. Сегодня никакой «Голубой луны» и близко бы не было! Тут закон ничего не решает, его приняли впустую. Что законники подразумевают под пропагандой? Покажите пример такой пропаганды на российском ТВ, в интернете. Я не видел этого. Закон я не поддерживаю, я не вижу пользы от этого закона. Педофилия должна быть наказуема, но для этого уже есть закон. Как говорил спикер Госдумы Володин, мол, госсекретарь США Энтони Блинкен нам говорит о нарушении прав человека, а вот для Блинкена сейчас проголосуем. Может, это было сделано для Блинкена, может быть, это сделано для Запада, т.е. показной такой жест. Это закон работать не будет».

Сергей Соседов также считает, что в России нет притеснения секс-меньшинств.

«Я думаю, что в России нет притеснения ЛГБТ. Что касается гей-парадов, я против этого. Это все дешевый цирк! Это убого, провинциально, некрасиво. В России существуют гей-клубы, их никто не закрывает. Ну а кого притесняют? Я также считаю, что гей-клубы не нужно закрывать. Это является частной жизнью людей, должны быть специальные заведения, где люди могли бы встречаться по интересам».

Ранее депутат Госдумы, актер Николай Бурляев заявил, что будет настаивать на уголовной ответственности за нетрадиционные отношения.

Напомним, что сегодня Госдума РФ приняла закон, о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смене пола.