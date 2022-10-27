Депутат Госдумы, актер Бурляев: «Я буду настаивать на уголовной ответственности за нетрадиционные отношения»

Аргументы Недели → Общество 13+

27 октября 2022, 14:35 Антон Николаев

Николай Бурляев также считает, что нужно заниматься лечением геев и лесбиянок. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

- Поддерживаете ли вы закон о ЛГБТ?

- Так как я был одним из первых инициаторов принятия закона о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, конечно, я поддерживаю этот закон полностью. Это первый шаг. Я еще буду добиваться поправок, чтобы это не было системой штрафов. Условно говоря, заплати штраф и продолжай дальше этим заниматься, - это противоречит нашим российским законам, традициям, заветам, оставленных нам всем Богом. Люди не должны принимать содомию.

- Вы хотите, чтобы за это было уголовное наказание?

- Пока оно не подразумевается. Пока предусматривается система штрафов. Для людей состоятельных эти штрафы ничего не значат. То, что предлагается введение кодов на телепрограммы, которые это пропагандируют, это тоже полумера. Я буду настаивать на уголовной ответственности за нетрадиционные отношения, педофилию и прочие пороки содомии. То, что сейчас предлагается, это оставление лазеек для тех, кто идет против Бога.

- А если человек с рождения гей или лесбиянка?

- Человек от Бога рождается нормальным, т.е. человеком. А дальше уже работают иные патомеханизмы греха. Содомия - это грех, это патология, это болезнь! Если ты болен, то пойди полечись. Если ты грешишь, то пойди в церковь, покайся и больше не греши, чтобы предстать перед Богом в достойном виде.

- А как от этого можно лечиться?

- Этим не занимались, а надо заниматься!

Ранее Госдума приняла в I чтении проект с поправками о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ.