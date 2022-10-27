Попытка двойного проникновения: безопасности России угрожают геи и сатанисты

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27 октября 2022, 18:12 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Пока в зоне проведения СВО слышатся громкие «хлопки» и продолжаются обстрелы, российские власти решили нанести противнику упреждающие удары, способные, по мнению политиков, защитить в нашей стране духовность и нравственность, а также моральные устои и традиционные ценности.



Глубокая озабоченность.



Различные формы запретов «радужной» пропаганды в России обсуждаются уже довольно давно. Так, в прошлом году председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова пожаловалась Владимиру Путину на ЛГБТ-пропаганду в рекламе мороженого «Радуга». Она обнаружила на упаковке продукта «радужные, красивые» цвета. Президент РФ поручил тогда этот вопрос проконтролировать, «но только не агрессивно».



Теперь же наступили другие времена, и принятие решительных мер по запрету ЛГБТ-пропаганды в РФ не терпит промедления.



- Специальная военная операция проходит не только на полях сражений, но и в сознании людей, в их умах и душах. По сути, мы воюем сегодня и за то, чтобы в России вместо мамы и папы не было «родитель номер один», «номер два», «номер три», - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.



Он также напомнил о «цивилизационном» противостоянии российского государства с Западом.



- Если мы не защитим наши границы, это станет угрозой не только для западной цивилизации, но и для будущего нашей страны: здоровья нации, демографии, - уточнил политик.



Запреты на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, демонстрацию ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, депутаты Госдумы приняли в первом чтении 27 октября. Ответственность за нарушение закона носит пока лишь административный характер. Правда штрафы предусмотрены весьма внушительные. Так, для юридических лиц пропаганда педофилии может обернуться штрафом от 1 млн до 10 млн рублей.



Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин допустил дальнейшее ужесточение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды вплоть до появления в нём уголовной ответственности.



- Мы должны сделать все, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное — это грех, содомия, тьма» - отметил Вячеслав Викторович.



О том, что «всадники Апокалипсиса уже в пути, и вся надежда только на Господа Бога - на Всевышнего», зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сообщал ещё летом. Похоже, что сейчас эта проблема государственной важности дозрела до критической точки.





«Десатанизация» Украины докатилась до российской прокуратуры.



На днях помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов в своей статье, опубликованной в «АиФ», заявил, что «с продолжением специальной военной операции становится всё более насущным проведение десатанизации Украины». Он сообщил об активизации на территории Незалежной деятельности целого ряда неоязыческих движений.



- Кстати, националистические формирования типа «Азова»*, «Айдара»*, «Торнадо», «Кракена» и прочих в открытую используют рунический трезубец и Чёрное солнце — символы оккультных практик СС, - уточнил помощник Николая Патрушева.



- Если говорить об истоках оккультизма и сектантства, то отмечу, что «Церковь Сатаны», которая расползлась по Украине, — одна из официально зарегистрированных в США религий, - отдельно отметил он.



Помимо прочего, по сведениям помощника секретаря Совбеза РФ, некоторые украинские олигархи, включая Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, являются любавичскими хасидами.



- Главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами, - считает Алексей Павлов.



На это громкое заявление незамедлительно отреагировал Главный раввин России Берл Лазар:



- Любавичские хасиды, религиозное движение Хабад, являются не «сектой», а легитимной школой иудаизма.

Кроме того, оказалось, что 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к Хабаду. А Главный раввин России сам является любавичским хасидом.



Берл Лазар заявил, что его организация проповедует уважение ко всем религиям, поскольку «все мы суть дети единого Бога».



Сегодня стало известно, что по факту публикации помощника секретаря Совбеза РФ, в Следственный комитет и прокуратуру Москвы обратился Российский еврейский конгресс. Его представители просят провести проверку на предмет наличия в статье «АиФ» состава административного правонарушения, предусмотренного ст.20.3.1 КоАП РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), либо преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).





*Организации запрещены в РФ.





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