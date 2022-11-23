Депутаты Сейма побывали в AirBaltic, но никуда не полетели

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23 ноября 2022, 16:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Парламентарии узнали о планах национальной авиакомпании. Между тем, тучи над ее руководством сгущаются.

Как известно, и после выборов целый ряд политиков, в том числе и из новой правящей коалиции, весьма критически оценивали деятельность национальной авиакомпании AirBaltic и особенно его президента — Мартина Гаусса. Из уст представителей Объединенного списка даже звучали призывали сперва потребовать от господина Гаусса представить план позитивных изменений в авиакомпании, а если этот план затем не будет выполняться, то поставить вопрос о снятии М. Гаусса с занимаемой должности.

Главная претензия к руководству национальной авиакомпании — новые самолеты, взятые компанией в лизинг, были переданы в аренду другим авиакомпаниям. В результате многие рейсы AirBaltic осуществляют чартерные компании на весьма старых самолетах. А ведь AirBaltic уже в виде дотаций получил от государства (читай — налогоплательщиков) порядка 300 миллионов евро.

Правда, руководству AirBaltic повезло в том смысле, что, вопреки прогнозам, пост министра сообщений «достанется» не «объединенным», а «ТБ-Visu Latvijai”. И логично, что депутаты именно от этой партии вчера посетили специально организованный для новоиспеченных слуг народа «день открытых дверей» на AirBaltic. Наряду с депутатами нацобъединения авиакомпанию навестили и встретились, в том числе, и с Гауссом оппозиционные депутаты «Латвия на первом месте» и «За Стабильность!».

«Безусловно, AirBaltic — это всегда интересная тема для общества и политиков. Поэтому мы осознаем, насколько важно непрерывно разъяснять нашу работу, цели и нашу роль в латвийской экономике, и одновременно — позицию нашего предприятия на балтийском рынке. Учитывая, что в Сейм избраны и новые парламентарии, а стало быть и люди, которые принимают решения, нам кажется важно выйти с инициативой и познакомиться с нашими потенциальными партнерами по сотрудничеству», - заявил М. Гаусс.