Живые елки из Европы в этом году будут еще дороже, но отечественные и китайские никуда не денутся

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23 ноября 2022, 16:00 Источник: rbc.ru

Из-за санкционных ограничений россияне могут оказаться без европейских новогодних елок. Напрямую магазины завозить их не могут. Поставки стали вызывать сложности, проблемы с логистикой тоже усложнились. Даже если удастся завести в Россию импортные елки, то их будет меньше, а цена на них дороже, утверждают эксперты.

Предполагается, что стоимость может вырасти на 70%, а дефицит деревьев может сохраниться до конца года. При этом сами продавцы надеются, что ель и пихта все же в стране будут.

Рослесинфорг, в свою очередь, добавил, что импортные елки всегда стоили дороже отечественных. Где-то в три-четыре раза. Но ведомство напоминает: можно заказать дерево из Китая. Там проблем с поставками не ожидается.

В основном россияне предпочитают покупать на Новый год отечественные живые елки. Импортные поставляли в основном Дания, Нидерланды и Польша и составляли всего 5 процентов.