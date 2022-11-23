Женщин в РФ стали чаще приглашать на работу, потому что мужчины перестали брать трубку с незнакомых номеров - вдруг это военкомат

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23 ноября 2022, 13:32 Александр Крохмаль, Журналист Источник: По материалам пресс-службы hh.ru

Отвечать или нет - вот в чем вопрос. Фото: unsplash.com

Частичная мобилизация кардинально изменила условия на рынке труда. Аналитики отмечают, что на данном этапе сохраняется непростая ситуация для работодателей. Снова выявлен яркий дефицит кадров, который создавал проблемы в 2021 году.

Рынок так и не стал более конкурентным среди соискателей. На это не повлияли ни СВО, ни частичная мобилизация, ни уход из РФ иностранных организаций. Кандидаты в нестабильные времена вовсе не стремятся менять свою работу и искать другую. В то же самое время зафиксирован подъём активности среди работодателей.

Также эксперты заметили, что соискатели-мужчины перестали отвечать на незнакомые номера. Работодатели такие сведения подтверждают. Почти в 50% случаев компании не могут дозвониться до соискателей мужского пола. В силу этого на собеседования стали активнее звать женщин. На первой неделе сентября в 59% случаев именно женщины получали приглашения, в 41% - мужчины. После объявленной частичной мобилизации количество приглашений лиц прекрасного пола выросло на 3.6%. Мужчин же стали звать куда реже, на 5.3%.

Стоит упомянуть и ситуацию с рабочим персоналом. Это одна из самых мобилизируемых категорий соискателей. Число вакансий для представителей рабочего персонала весной резко сократилось, а летом – быстро возросло. Уже осенью аналитики зафиксировали небывалый подъём спроса на синих воротничков, и он намного выше того, что был до начала СВО. Есть прогноз, что спрос на таких соискателей будет расти, а вот предложение людей – не будет. Активность на рынке труда в данной профгруппе снижается.