Кадыров: чеченские военные уничтожили на Херсонском направлении до 200 боевиков, среди них много американских и польских наемников

Чеченским военным удалось ликвидировать на Херсонском направлении до 200 боевиков, среди них много американских и польских наемников. Об этом проинформировал руководитель Чечни Рамзан Кадыров.
Политик разместил в своем Telegram-канале видеокадры, на которых запечатлены действия полка «Север» на Херсонском направлении. По словам Кадырова, представители полка успешно отразили несколько атак противника, в результате чего были ликвидированы до 200 человек.
«Стоит отметить, что среди уничтоженных боевиков в этот раз большое количество американских и польских наемников», — говорится в публикации чеченского лидера.
Ранее в среду сообщалось, что турецкая сторона, как предполагается, поставила Киеву реактивные системы залпового огня TLRG-230.