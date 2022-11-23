Кадыров: чеченские военные уничтожили на Херсонском направлении до 200 боевиков, среди них много американских и польских наемников

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23 ноября 2022, 13:28

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Чеченским военным удалось ликвидировать на Херсонском направлении до 200 боевиков, среди них много американских и польских наемников. Об этом проинформировал руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

Политик разместил в своем Telegram-канале видеокадры, на которых запечатлены действия полка «Север» на Херсонском направлении. По словам Кадырова, представители полка успешно отразили несколько атак противника, в результате чего были ликвидированы до 200 человек.

«Стоит отметить, что среди уничтоженных боевиков в этот раз большое количество американских и польских наемников», — говорится в публикации чеченского лидера.

Ранее в среду сообщалось, что турецкая сторона, как предполагается, поставила Киеву реактивные системы залпового огня TLRG-230.