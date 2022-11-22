Бывший майор полиции Кадацкий, осужденный за убийство жены, погиб в зоне СВО в Донбассе как герой

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22 ноября 2022, 22:25

Бывший майор полиции Сергей Кадацкий, осужденный в 2018 году за убийство жены и покушение на ее отца, погиб в зоне спецоперации под Луганском как герой. По данным источника издания 161.RU в правоохранительных структурах, Кадацкий погиб в Донбассе, его наградили медалью посмертно.

Как написало издание «1РнД», Кадацкого посмертно наградил глава региона Леонид Пасечник.

В почетной грамоте указано, что Кадацкий «воевал за свободу и независимость Луганской Народной Республики» и погиб «на поле боя, проявив мужество и отвагу». Издание сообщает о награждении Кадацкого медалью «За отвагу» указом врио главы ЛНР Леонида Пасечника, но это государственная награда РФ, решение о присвоении которой подписывает глава государства.

В июле 2017 года Сергей Кадацкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на трассе Ростов — Таганрог обстрелял автомобиль, в котором ехали его жена и тесть. Женщина скончалась на месте, а ее отец выжил. В тот же день Кадацкого задержали в Ростове-на-Дону. Бывшего полицейского приговорили к 15 годам строгого режима.