ТК «Оперативные сводки» опубликовал видео еще одного возможного расстрела российских военнопленных

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22 ноября 2022, 18:17

Кадр видео Telegram-канал "Оперативные сводки"

Telegram-канал «Оперативные сводки» опубликовал видеозапись еще одного возможного расстрела российских военнопленных солдатами вооруженных формирований Украины. Кем и когда снято видео, на данный момент неизвестно.

На кадрах видно, как стреляют по лежащим на земле мужчинам в военной форме с российскими опознавательными знаками. Все они лежат головой вниз и не двигаются. На теле одного человека заметна кровь. В конце видео автор сказал: «Вот и все».

Автор видео неизвестен, как и место, и дата съемки.

Пока официально власти РФ это видео не комментировали, - сообщает «Коммерсантъ».

18 ноября в сети появились видео с расстрелом российских бойцов украинскими военными. На одном видео демонстрируются тела российских военнослужащих, как сообщается, сдавшихся в плен. Также есть видео, как один российский солдат отказался сдаваться и открыл огонь.

Минобороны России сообщало о расстреле более десяти российских пленных украинскими солдатами в селе Макеевка.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что случившееся в Макеевке — это «прямое нарушение всех международных конвенций».