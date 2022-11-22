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Аргументы Недели → Политика 13+

Президент Кубы Бермудес: Приближение НАТО к границам России неприемлемо

, 17:27 Источник: РИА Новости

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил о том, что Россия предупреждала, что наступление НАТО к ее границам неприемлемо.

По его мнению, нельзя находится в заблуждение и винить в конфликте на Украине Россию.

Он также заявил, что Куба осуждает санкции против России, осуждает позицию Европы, которая полностью подчиняется интересам США и осуждает источник конфликта на Украине – США.

Президент Кубы отметил, что и к России, и к Кубе применены несправедливые односторонние санкции.

Визит президента Республики Куба Мигеля Марио Диаса-Канеля Бермудеса в Москву несет важное демонстрационное значение, служащий для демонстрации того, что сегодня есть страны, готовые вести диалог с Россией.

Об этом ранее заявил РИА Новости Виктор Хейфец, главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета.
 
Виктор Хейфец отметил, что Куба проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН по выплатам репараций Украине, Куба имеет авторитет в  международных делах, демонстрация кубинской позиции к диалогу  с Россией и визит в Москву кубинского лидера имеет большое символическое значение.



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