Президент Кубы Бермудес: Приближение НАТО к границам России неприемлемо

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22 ноября 2022, 17:27 Источник: РИА Новости

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил о том, что Россия предупреждала, что наступление НАТО к ее границам неприемлемо.

По его мнению, нельзя находится в заблуждение и винить в конфликте на Украине Россию.



Он также заявил, что Куба осуждает санкции против России, осуждает позицию Европы, которая полностью подчиняется интересам США и осуждает источник конфликта на Украине – США.



Президент Кубы отметил, что и к России, и к Кубе применены несправедливые односторонние санкции.



Визит президента Республики Куба Мигеля Марио Диаса-Канеля Бермудеса в Москву несет важное демонстрационное значение, служащий для демонстрации того, что сегодня есть страны, готовые вести диалог с Россией.



Об этом ранее заявил РИА Новости Виктор Хейфец, главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета.



Виктор Хейфец отметил, что Куба проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН по выплатам репараций Украине, Куба имеет авторитет в международных делах, демонстрация кубинской позиции к диалогу с Россией и визит в Москву кубинского лидера имеет большое символическое значение.







