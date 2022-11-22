В ПФР считают, что индексация пенсий работающим пенсионерам понизит размер пенсий неработающих пенсионеров

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22 ноября 2022, 15:19

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

В Пенсионном фонде РФ неоднократно рассматривался вопрос о возможности возврата индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров. В ПФР считают, что при индексации пенсий этой категории пенсионеров снизит уровень выплат находящихся на заслуженном отдыхе граждан и потребует дополнительных расходов бюджета в размере 0,5 трлн рублей.

Отмена индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года не оказала значимого влияния на показатели рынка труда, доходы населения и динамику развития российской экономики.

Это указано в письме первого заместителя руководителя ПФР Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, датированном концом октября, - передает РБК.

В Фонде перечислили негативные последствия, к которым приведет возвращение индексации пенсий работающих пенсионеров.

Во-первых, сократится уровень пенсий неработающих граждан. Из-за индексации пенсий придется перераспределить бюджетные средства от неработающих пенсионеров к работающим.

Во-вторых, из бюджета придется дополнительно выделить 0,5 трлн рублей. Из-за существующих финансовых ограничений при индексации пенсий для работающих пенсионеров на 10% ПФР понадобятся дополнительные средства.

В ПФР напомнили, что целевое предназначение страховых пенсий — предоставление средств к существованию гражданину, который в силу нетрудоспособности, связанной со старостью и инвалидностью, не имеет возможности трудиться и утратил заработок.

У работающих пенсионеров есть зарплата, поэтому сам факт получения ими пенсий, по сути, является льготой.