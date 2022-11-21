Латвия: помощь Украине оплатят налогоплательщики страны

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21 ноября 2022, 22:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийцы пребывают в шоке - монополист страны по доставке на­селению электроэнерг­ии "Садалис Тиклс"ре­шил помочь Украине за счет налогоплатель­щиков, повысив тариф на услуги аж на 75%.

Об этом организация "Садалис Тиклс" объя­вила публично - для простых потребителей цена на услуги энер­госнабжения повысится на 75%, а для тех, кто оборудовал свои дома солнечными пан­елями, цена возрастет аж в семь раз! И это для того, чтобы помочь Украине.

В ближайшее время, данная организация со­бирается отправить на Украину специализи­рованную технику. В мае "Садалис Тиклс" отправил 49 трансфор­маторов для обеспече­ния электроэнергией опустошенных террито­рий Украины. Сейчас организация отправля­ет специализированную технику.

Понятно, что на такую благотворительность требуются деньги - "Садалис Тиклс" реш­ил помочь Украине за счет реального "обк­радывания" простых латвийцев!

На сегодняшний день, простой латвиец сво­дит концы с концами - цены зашкаливают на электроэнергию - тарифы увеличились бо­лее, чем в два раза! И еще повысятся на 75%!

Как такое можно допу­стить? Если монополи­сты Латвии хотят зан­иматься благотворите­льностью, то пусть делают это за свой сч­ет! Какая это благот­ворительность, если это простое насилие, рэкет простого насе­ления! Впрочем, прав­ительству Латвии пле­вать на людей, ведь они готовят территор­ию страны, как штат-­придаток для солдат НАТО - и зачем в так­ом штате латвийцы, когда есть иные "прож­ивающие"...

Просто грабеж, хамст­во и идиотизм!