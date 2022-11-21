Латвия: помощь Украине оплатят налогоплательщики страны

Латвийцы пребывают в шоке - монополист страны по доставке населению электроэнергии "Садалис Тиклс"решил помочь Украине за счет налогоплательщиков, повысив тариф на услуги аж на 75%.
Об этом организация "Садалис Тиклс" объявила публично - для простых потребителей цена на услуги энергоснабжения повысится на 75%, а для тех, кто оборудовал свои дома солнечными панелями, цена возрастет аж в семь раз! И это для того, чтобы помочь Украине.
В ближайшее время, данная организация собирается отправить на Украину специализированную технику. В мае "Садалис Тиклс" отправил 49 трансформаторов для обеспечения электроэнергией опустошенных территорий Украины. Сейчас организация отправляет специализированную технику.
Понятно, что на такую благотворительность требуются деньги - "Садалис Тиклс" решил помочь Украине за счет реального "обкрадывания" простых латвийцев!
На сегодняшний день, простой латвиец сводит концы с концами - цены зашкаливают на электроэнергию - тарифы увеличились более, чем в два раза! И еще повысятся на 75%!
Как такое можно допустить? Если монополисты Латвии хотят заниматься благотворительностью, то пусть делают это за свой счет! Какая это благотворительность, если это простое насилие, рэкет простого населения! Впрочем, правительству Латвии плевать на людей, ведь они готовят территорию страны, как штат-придаток для солдат НАТО - и зачем в таком штате латвийцы, когда есть иные "проживающие"...
Просто грабеж, хамство и идиотизм!