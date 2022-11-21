Философ Александр Дугин заявил, что в культурном плане Россия оккупирована

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21 ноября 2022, 19:53 Источник: Московский комсомолец

Философ Александр Дугин, Bulkin Sergey / globallookpress.com

В Госдуме в понедельник парламентарии и общественные деятели обсуждали тему российской культуры.

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия–патриоты–За правду», народный артист РФ Николай Бурляев анонсировал создание новой общественной организации «Культурный фронт».

В мероприятии приняли участие режиссер Андрей Кончаловский, музыканты Юрий Башмет и Валерий Гергиев, актер и депутат Дмитрий Певцов, депутат Петр Толстой, философ Александр Дугин, сенатор Алексей Пушков, актеры Александр Михайлов, Юрий Назаров, Лариса Лужина. Парламентарии Анна Кузнецова, лидеры КПРФ Геннадий Зюганов, «Справедливой России–За правду» Сергей Миронов.

Создание «Культурного фронта» поддержали все.

Дугин заявил, что в культурном плане Россия оккупирована. По мнению ученого, вместо культуры у нас «Антироссия», с которой мы воюем вовне и которая находится внутри. Дугин считает, что Минкульт постоянно что-то делает, но культуры у нас просто нет. «Нет основного стержня, парадигмы, ядра. Вся наша культура создана не просто на основе финансов, но на основе другой системы — внешней, радикально направленной против нашей идентичности. Мы порабощены. Мы сами в культурном смысле оккупированы», - сказал философ.