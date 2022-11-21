Комбриг «Пятнашки» Авидзба: распутица и мороз не повод для передышки во время боевых действий в ходе спецоперации

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21 ноября 2022, 17:14 Источник: URA.RU

Распутица и мороз не станут поводом для передышки во время боевых действий в ходе специальной военной операции на Украине, асфальтовые дороги есть, танки не встанут.

Комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба в беседе с URA.RU выразил мнение, что, сложности не выбивают из колеи российских военных, наши привыкли к холодам. Как сказал комбриг, плохая погода является союзником для российской армии.

«Танки точно встанут по полям, если будет распутица. Но не забывайте, что это не 1941 год, а 2022-й, и асфальтные дороги никто не отменял. Поэтому это все небольшие трудности, и танки не встанут. Личный состав может начать болеть. В берцах побегать не сможешь — промокнут», — сказал Авидзба URA.RU.

Он отметил, что погодные сложности не выбивают из колеи российских бойцов. «А у украинцев другое мышление. Для них грязь: "ой намокли". Для них погода не союзник», — полагает комбриг.