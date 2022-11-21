Родители погибшего военнослужащего перевезут кота Беляша из Хабаровска в Дагестан в память о сыне

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21 ноября 2022, 14:58 Источник: КП-Хабаровск

Фото: КП-Хабаровск

25-летний Виталий стал участником специальной военной операции. В октябре семья молодого человека узнала, что сын погиб в боевых действиях. Дома у парня остался кот Беляш, проживающий в Хабаровске. В память о Виталии родители молодого человека захотели забрать животное к себе в Дагестан.

Мама погибшего Елена Барбара рассказала, что её сын родился в Кизляре, а в Санкт-Петербурге отучился на военного, где и познакомился с девушкой по имени Дарья. Когда по распределению парня направили на Дальний Восток, возлюбленная переехала к нему. Там они и завели кота, назвав его Беляш. По словам родственников, Виталий души не чаял в животном, играл с ним и давал ему всё необходимое.

Однако в январе этого года молодого человека отправили на учения в Беларусь, а когда началась спецоперация – перебросили на территорию Украины. Парень редко выходил на связь, а когда удавалось немного воспользоваться телефоном, всегда писал: «Жив. Цел. Орел». Последнее сообщение от Виталия было получено 30 сентября, а 7 октября семья узнала, что он погиб…

Теперь родители военнослужащего хотят забрать кота себе домой, чтобы оставить ценное напоминание о сыне. «Беляш для нас — это как память, как частичка Виталика», — говорит Елена. На просьбу отца и матери погибшего отправить животное в другой регион откликнулась Наталья Коваленко, зоозащитница и депутат хабаровской закдумы. Коту уже сделали все нужные прививки, подготовили документы, осталось только дождаться перелёта. Животное перевезут до центральной части страны, а там его встретит Дарья или родственник Виталия. Вместе они уже доберутся до Кизляра.