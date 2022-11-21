Писатель Лукьяненко: «От закона о ЛГБТ-пропаганде пострадают издатели»

Аргументы Недели → Общество 13+

21 ноября 2022, 14:56 Антон Николаев

Сергей Лукьяненко, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Сергей Лукьяненко считает, что издатели понесут большие потери из-за недоработки законопроекта о ЛГБТ-пропаганде. Такое мнение писатель-фантаст высказал изданию «Аргументы недели».

«Мне кажется, это несколько сомнительно. Нужна, конечно, маркировка по возрасту, рекомендуемому для данных книг. В этом есть определенный смысл, но мы знаем перегибы, которые происходили, когда, условно говоря, сказка «Колобок» по причине жестокости и насилия должна была маркироваться +10. Я детально этот закон не смотрел о противодействии ЛГБТ-пропаганде, но мы же понимаем, что любой закон трактуют люди. У нас огромное количество мировой литературы сразу же может попадать в этот список, так как там, так или иначе, упоминаются какие-то ЛГБТ-отношения. Это будет большое количество книг, которые будут выходить на рынок по воле цензора. В такой ситуации издатели, которым не хочется платить огромные штрафы и попадать под суровые наказания, будут не печатать и выбрасывать все книги, которые касаются ЛГБТ, а таких книг много».

Сергей Лукьяненко также считает, что несмотря на закон, многие тексты книг все равно останутся в сети:

«Не будет бумажных книг такого рода, все уйдет в интернет. Или нам придется интернет закрывать, запрещать. Доступность этих текстов все равно сохранится. Молодежь читает книги в электронном виде, а не в бумаге. И здесь пострадают издательства, они испытают экономический удар, а они и так еле живы. Подчеркну, что ЛГБТ-пропаганда должна быть запрещена среди несовершеннолетних, но ограничение книг по какому-то формальному признаку может привести к негативной реакции».

Ранее президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков заявил, что размытые формулировки в законопроекте о полном запрете пропаганды ЛГБТ ставят под угрозу до 50% книг на российском рынке.