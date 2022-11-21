Биография Петра Чайковского и даже энциклопедии могут оказаться под запретом из-за размытости законопроекта о пропаганде ЛГБТ

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21 ноября 2022, 13:24 Ксения Калуга Источник: По материалам: Коммерсантъ, Газета.ру, РБК.

Памятник П. И. Чайковскому в Мариинском театре. Фото: Global Look Press

Издатели просят доработать законопроект о ЛГБТ-пропаганде и систему мониторингу выпускаемой печатной продукции. Иначе это может привести к тому, что новые книги будут появляться крайне редко и цена их будет очень высокой.

Конечно, то, что сегодня мы наблюдаем в Европе - когда в детском саду малышам читают сказки про двух принцев - недопустимо. И необходимо сделать все, чтобы подобного в России не происходило. Законопроект актуален, но систему мониторинга эксперты предлагают тщательно продумать, чтобы не пострадал издательский бизнес.

Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков заявил, что размытые формулировки в законопроекте о полном запрете пропаганды ЛГБТ ставят под угрозу до 50% книг на российском рынке. По словам эксперта, в зоне риска находится почти вся литература Виктора Пелевина, биография Петра Чайковского и так далее.

Проблема состоит в том, что поправки имеют слишком общий характер формулировок. Также отсутствуют определения для различных понятий, а именно для «пропаганды» и «демонстрирования», сообщил Новиков.

Более того, неизвестно, что делать, к примеру, с энциклопедиями насекомых, среди которых встречаются гомосексуалы. По мнению экспертов, если в законе имеется в виду просто упоминание нетрадиционных сексуальных отношений, то в зоне риска огромное количество книг. «Особенно художественной литературы, — даже если там будет просто одна фраза: «У него был друг»», – сказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Более того, неизвестно, что будет с экспертизой. Капьев добавил, что все рукописи отправят на проверку в Роскомнадзор, а их примерно около 200 тысяч. «Например, хорошая рецензия от юристов на предмет соответствия книги законодательству стоит примерно 50 тыс. рублей. Предположим, что Роскомнадзор будет делать дешевле — за 30. Умножив эту сумму на 200 тыс. рукописей, получим шесть млрд рублей. Столько нужно будет потратить Роскомнадзору, ведь понятно, что издатель не будет рисковать и, прежде чем издавать что-либо, направит текст в ведомство. В противном случае, согласно нынешнему проекту закона, можно получить штраф вплоть до остановки деятельности», — сказал Капьев. В случае, если Роскомнадзор обязует издателей платить за рецензии, то себестоимость книг повысится еще больше. Таким образом, книги будут хуже продаваться.

Также Новиков добавил, что нет литературы, которая призывала бы сменить сексуальную ориентацию. Однако из-за того, что нет конкретных примеров, «что можно, а что нельзя», невозможно понять, какие книги могут оказаться под запретом. В заключение эксперт добавил, что запрет только увеличит рост пиратства, а издатели будут избегать книг, содержащих ЛГБТ-тематику. В итоге это уменьшит выбор рукописей для выпуска и ограничит читателей в выборе.